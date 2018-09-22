بوب ديلان ينشر تسجيلات مستبعدة من «بلاد أون ذي تراكس»

المغني والمؤلف الأميركي بوب ديلان خلال حفلة، لندن، 18 يونيو 2018 (أ ف ب)

قرر بوب ديلان نشر تسجيلات غير منشورة، أجريت في إطار التحضير لألبومه المغني الأميركي الشهير «بلاد أون ذي تراكس».

وصدر هذا الألبوم في 1975 ولم يلق في البداية استحسان النقاد، إلا أنه بات يعتبر اليوم ألبوما رئيسيًا. وهو من بين أفضل عشرين اسطوانة بحسب تصنيف لمجلة «رولينغ ستون»، وفق «فرانس برس»، السبت.

وسيصدر بوب ديلان الحائز جائزة نوبل للاداب العام 2016، في 2 نوفمبر كل التسجيلات التي أنجزها في إطار هذا الالبوم في مجموعة من ست اسطوانات مدمجة بعنوان «مور بلاد مور تراكس-ذي بوتليغ سيريز فوليوم 14».

وكان بوب ديلان سجل في الأساس كل أغاني الألبوم في نيويورك في العام 1974، لكن بعد أن عرض العمل على مقربين منه رأى أنه يحتاج إلى تعديلات.

ودخل الاستوديو مجددا في ولاية مينيسوتا هذه المرة. وأعاد تسجيل خمس أغاني في مينيابوليس. والكثير من هذه التسجيلات كان متداولا بشكل غير رسمي ويلقى إقبالًا في صفوف الجامعين.

ويعتبر ألبوم «بلاد أون ذي تراكس» عملًا استبطانيا صدر عندما كان بوب ديلان بصدد الانفصال عن زوجته الأولى سارة مع أن رفض الفنان دائما توضيح مصدر هذه النصوص.