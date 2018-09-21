رحيل مكتشف النجوم .. وفاة المنتج المصري سمير خفاجي

المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى

نعت وزارة الثقافة المصرية المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجى الذى توفي الجمعة عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في بيان إن الراحل «ترك بصمة واضحة على ساحة الفنون فى مصر والوطن العربى ستظل خالدة فى الذاكرة وكان سببًا فى اكتشاف ونجاح كوكبة من النجوم».

ولد خفاجى عام 1930 وساهم منذ ستينيات القرن العشرين في تأسيس العديد من الفرق المسرحية كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض من أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل «سيدتي الجميلة» و«أنا فين وأنت فين».

كان وراء تكوين فرقة الفنانين المتحدين التي قدمت الكثير من الوجوه الفنية وقدمت مسرحيات ناجحة منها «شاهد ماشفش حاجة»، و«ريا وسكينة» و«شارع محمد علي»، وساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال «عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي».

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد السيدة نفيسة، وسط القاهرة، عقب صلاة الظهر يوم السبت.