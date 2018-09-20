بالصور.. افتتاح مهرجان «الجونة السينمائي» بتكريم «داود عبدالسيد» و«درة بوشوشة» و«كليف أوين»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الخميس 20 سبتمبر 2018, 10:23 مساء
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم النجم عادل إمام، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، ومحافظ البحر الأحمر.

ووجّه مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس التحية لكل رعاة الدورة الثانية، خاصة قناة «سي بي سي» المسؤولة عن نقل الحدث، ومجموعة «يورو نيوز» والتي تحملت عبء نقل هذا الحدث الكبير لكل أنحاء العالم.
ومنح المهرجان الممثل البريطاني كليف أوين، «جائزة عمر الشريف» كأول الفنانين الحاصلين على هذه الجائزة المستحدثة.

انطلاق مھرجان «الجونة» بحضور كبير من نجوم الفن

كما جرى تكريم المخرج المصري داود عبد السيد ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، والذي قال عنه المخرج يسري نصرالله إنه من الصعوبة التحدث عن صديق أهدى السينما دررًا فنية، وتمت إذاعة فيلم تسجيلي تحية للمخرج الكبير.

ووجه داود الشكر لمهرجان الجونة السينمائي على تكريمهم، مؤكدًا أن السينما المصرية ما زالت تحتاج لوقوف الدولة بجوارها.

كما كرّم المهرجان المنتجة التونسية درة بوشوشة بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وبعدها طلبت مقدمة المهرجان الفنانة بشرى من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل جميل راتب، مؤكدة أن ضيق الوقت لم يسعف إدارة المهرجان من عمل تكريم يليق بهذا الفنان العظيم.

«الجونة السينمائي» يعلن أسماء لجان تحكيم مسابقاته

وبعدها جرى تقديم أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة. وحضر الحفل ليلى علوي، يسرا، نيللي كريم، خالد يوسف، خالد الصاوي، غادة عادل، أنوشكا، روجينا، أشرف زكي، لبلبة، نادية الجندي، درة، سميرة سعيد، مايا دياب، أروى جودة، وغيرهم.

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)
نجيب ساويرس في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (بوابة الوسط)
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