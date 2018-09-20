«ماري بوبينز» تعود من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 03:56 مساء
إميلي بلانت تلعب دور المربية غير التقليدية فى «عودة ماري بوبينز» (أرشيفية:انترنت)

تحل الممثلة إميلي بلانت محل النجمة جولي آندروز في الفيلم الجديد «عودة ماري بوبينز» أو «ماري بوبينز ريترنز» في دور المربية غير التقليدية التي تصل كما لو كان عن طريق السحر لمساعدة أسرة بحاجة للحب.

وكانت آندروز قد فازت بجائزة الأوسكار عام 1965 عن دورها في الفيلم الأصلي، ويدور الجزء الجديد من الفيلم في عام 1932، حيث كبر الطفل مايكل بانكس ويعكف بمساعدة شقيقته جين على تربية أطفاله في غياب والدتهم، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المقرر عرض الفيلم  في دور السينما ببريطانيا والولايات المتحدة قبل عطلة عيد الميلاد.

ولا يقدم الإعلان المزيد من التفاصيل عن محتوى الفيلم الموسيقي إلا أنه يوضح مشاركة مجموعة من المواهب البريطانية مثل بن ويشو وكولن فيرث وجولي والترز.

وتشارك في الفيلم أيضًا النجمة الأميركية ميريل ستريب وكذلك النجم ديك فان دايك الذي لعب دور منظف المداخن بيرت في الفيلم الأصلي، ورغم أنه الآن في الثانية والتسعين من عمره إلا أن إعلان الفيلم يظهره بكامل اللياقة التي كان عليها دائمًا، إذ يعرض لقطة له وهو يرقص فوق منضدة.

أما شخصية بيرت، الذي يحمل في هذا الفيلم اسم جاك، فيؤديها مغني ومؤلف موسيقى الراب لين مانويل ميراندا الذي ألف ووضع موسيقى المسرحية الغنائية «هاميلتون».

ويمزج الفيلم بين الشخصيات العادية والرسوم المتحركة ليعيد للأذهان ما كان يعد تطورًا في منتصف الستينات.

واعتمد الفيلم الأصلي على قصص ماري بوبينز للأطفال للكاتبة ب. ل. ترافرز التي اعترضت على تناول والت ديزني لقصصها بإدخال الرسوم المتحركة في الفيلم، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا وأصبح من كلاسيكيات السينما.

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