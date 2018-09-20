انطلاق مھرجان «الجونة» بحضور كبير من نجوم الفن

نجیب ساویرس فى الدورة الاولي لمهرجان الجونة السينمائي (أرشيفية:انترنت)

یفتتح «مھرجان الجونة السینمائي» فعالیات دورته الثانیة الخميس، التي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، بحضور 450 من الشخصیات العامة ونجوم الفن المصریین والعرب والأجانب.

وقال مؤسس المھرجان المھندس، نجیب ساویرس «الیوم یبدأ عرس الدورة الثانیة من مھرجان الجونة السینمائي الذي تحمسنا لتقدیمه واستمراره لإیماننا القوي والراسخ بدور الفن في نھضة وتقدم الأمم من جھة، ومقاومة الأفكار الظلامیة والرجعیة التي عانینا منھا عقودًا طویلة وما زلنا، وسنستكمل دعمنا ومساندتنا المھرجان إلى أن یتشجع آخرون لدعم ھذا المشروع الواعد».

وأضاف مؤسس مدینة الجونة، ومؤسس المھرجان سمیح ساویرس «من المؤثر أن نرى كیف قام مھرجان الجونة السینمائي بإحیاء مدینة الجونة ومنحھا فخر استضافة حدث ثقافي رفیع المستوى یجتذب الناس من جمیع أنحاء العالم، حیث یوفر المھرجان بالنسبة للمقیمین في الجونة فرصة أخرى للتواصل مع بعضھم البعض ومع الزوار».

واستكمل سمیح حدیثه، قائلاً «مھرجان الجونة كان حافزًا لتجدید مرافق المدینة وتطویر بنیتھا التحتیة لجذب السیاح، فصحیح أن مھرجانًا سینمائیًا یجلب العالم إلى مدینة، ولكنه یأخذ أیضًا مدینة إلى العالم، ونأمل أن تلھم تجربتنا مدنًا أخرى في مصر لتطویر البنیة التحتیة الثقافیة واحتضان المھرجانات السینمائیة وغیرھا من الأحداث الفنیة».

وأضاف مدير المهرجان، انتشال التمیمي «مھرجان الجونة السینمائي بدأ بدایة مكتملة ونسعى الیوم في حفل الافتتاح لأن نكون أكثر تنظیمًا وفاعلیة، فنحن ما زلنا نحتفظ بالحماسة نفسھا التي بدأنا بھا، فللعام الثاني على التوالي حرصنا على تحقیق المعادلة التي سعینا لھا منذ التحضیر لانطلاق المھرجان واختیار أفلام تحظى بالإشادة النقدیة ولھا جماھیریة واسعة على أن تكون من إنتاج العام 2018، وقمنا بالاتفاق مع صناع الأفلام المھمة التي یشھد المھرجان عرضھا العالمي أو الدولي الأول».

واستكمل الحدیث عمرو منسي، المؤسس المشارك والرئیس التنفیذي لمھرجان الجونة، قائلاً «في الدورة الأولى من مھرجان الجونة السینمائي اعتمدنا بدرجة أساسیة على رجلي الأعمال نجیب وسمیح ساویرس في تمویل فعالیات المھرجان بجانب الرعاة الذین تمكنا من التعاقد معھم قبل انطلاقھا، وھذا العام قررنا التوسع في الأمر، وبحثنا عن موارد مالیة جدیدة، وقمنا بعمل مجموعة من الشراكات الجدیدة الأخرى، وننتظر الیوم أن تحقق الدورة الثانیة من المھرجان نجاحًا أكبر وانتشارًا أوسع من سابقتھا، خاصة وأننا نبحث عن تنفیذ الفعالیات كافة بأفضل صورة ممكنة ترضي حضور المھرجان و المھتمین كافة بالشأن الفني والثقافي على المستويين العربي والعالمي».

وقرر المھرجان في دورته الثانیة منح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم العالمي سیلفستر ستالوني والمخرج المصري الكبیر داود عبدالسید والمنتجة التونسیة درة بوشوشة.

ویعرض المھرجان 18 فیلمًا خارج المسابقة الرسمیة، و23 فیلمًا في مسابقة الأفلام القصیرة، و12 فیلمًا بمسابقة الأفلام التسجیلیة، و15 فیلمًا بمسابقة الأفلام الروائیة، لیتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة ھذا العام 80 فیلمًا تم ترجمة النسبة الأكبر منھا.

ویعقد ضمن فعالیات المھرجان لقاءات مع المخرجین والمنتجین وأبطال ھذه الأفلام، في محاولة لتعزیز فرص أكبر للجمھور المتعطش للسینما لمشاھدة نجوم الفن وصناع السینما وھم یتحدثون عن أعمالھم وتجاربھم الفنیة.