24 عرضًا في «أيام قرطاج لفن العرائس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 11:50 صباحا
24 عرضًا في «أيام قرطاج لفن العرائس» (أرشيفية:انترنت)

يضم برنامج الدورة التأسيسية لأيام قرطاج لفن العرائس «الدمي» 24 عرضًا من 24 دولة، إضافة إلى العروض المحلية التونسية.

وقالت حبيبة الجندوبي مديرة المهرجان إن المركز الوطني لفنون العرائس ينظم، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الدورة الأولى من أيام قرطاج لفن العرائس في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري تحت شعار «العرائس تتفتح في المدينة».

وقالت الجندوبي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل المهرجان «سيشارك في الدورة التأسيسية للمهرجان 24 عرضًا من 24 دولة فيما تقدم تونس 15 عرضًا من بينها أربعة عروض من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس».

وتابعت مديرة المهرجان أن حفل الافتتاح سينطلق بكرنفال كبير يضم 150 دمية من أحجام مختلفة يليه العرض الإيطالي «خاتمة جيا» للمخرج فابيو أومودي.

وتكرم الدورة الأولى للمهرجان عددًا من المبدعين في مسرح العرائس منهم الراحل المنصف بلحاج يحيى وعبدالحق خمير وسمير بسباس.

ويشمل برنامج المهرجان ورش عمل مثل ورشة إعادة التدوير وورشة عرائس الأطفال وسينما الرسوم المتحركة ونحت المريونات الضخمة، وكذلك معارض فنية تروي تطور تجربة فن العرائس في تونس.

وتقام عروض المهرجان في مدينة الثقافة والمركز الوطني لفن العرائس وعدد من دور الثقافة.

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