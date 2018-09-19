تحية إلى مخرجات عربيات بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 04:01 مساء
شعار الدورة الـ40 لمهرجان «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الأربعين والتي تقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، عن إقامة قسم خاص تحت عنوان «مخرجات عربيات» يحتفى خلاله بثماني شخصيات نسائية عربية برزت وتألقت في مجال الإخراج السينمائي، واستطاعت أن تحقق للسينما العربية مكانة متميزة في المحافل السينمائية الدولية.

وقال المدير الفني للمهرجان، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله: «إن مهرجان القاهرة السينمائي قرر أن تتضمن دورته الأربعين احتفاء خاص بنخبة من المخرجات في السينما العربية وعرض نماذج من الأفلام التي برعن في تقديمها خلال الفترة الأخيرة تحية لهن».

ويعرض المهرجان للمخرجة المصرية هالة خليل فيلم «نوارة» بطولة منة شلبي وأمير صلاح الدين ومحمود حميدة وشيرين رضا. ومن مصر أيضًا يقدم المهرجان للمخرجة هالة لطفي فيلم «الخروج للنهار» الذي يشارك في بطولته دنيا ماهر وأحمد لطفي ودعاء عريقات وسلمى النجار. 

المخرجة الثالثة هي الفلسطينية مي المصري ويعرض فيلمها «3000 ليلة» وهو بطولة ميساء عبد الهادي ونادرة عمران وكريم صالح وهيفاء آغا. ومن فلسطين أيضًا توجد المخرجة آن مارى جاسر، ويعرض فيلمها «واجب» الذي تم عرضه في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان «تورنتو» السينمائي الدولي العام 2017، وهو من بطولة محمد بكري وصالح بكري وماريا وزيق.

المخرجة الرابعة هي السعودية هيفاء المنصور ويعرض لها المهرجان فيلم «وجدة»، ويعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية. والفيلم من بطولة وعد محمد وسلطان العساف وريم عبدالله وعبد الله الجهني.
التونسية كوثر بن هنية هي المخرجة الخامسة، والذي يعرض المهرجان فيلمها «على كف عفريت» وهو من بطولة مريم الفرجاني وغانم زريلي ونعمان العكاري وأنيسة داود.

كما توجد المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، ويعرض فيلمها «السعداء» والذى يقوم ببطولته فوزى بن السعيدي وأمين لنصاري وناديا كاسي.

ويضم قسم مخرجات عربيات المخرجة الإماراتية نجوم الغانم ويعرض فيلمها الوثائقي «آلات حادة»، ويتناول الفيلم المتوّج بجائزة أفضل فيلم في مسابقة «الأفلام التسجيلية الطويلة» لمهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، رحلة الفنان التشكيلي الراحل حسن الشريف.

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