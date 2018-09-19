بالصور: محمد صبحي وعزت العلايلي في جنازة جميل راتب

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

شيعت بعد صلاة ظهر الأربعاء، جنازة الفنان المصري الكبير جميل راتب، من مسجد الأزهر بمنطقة الحسين، في غياب كبير للفنانين المصريين.

وحضر الجنازة نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، والفنانون عزت العلايلي ومحمد صبحي ومجدي صبحي.

كما حضر الجنازة مستشار وزيرة الثقافة المصرية، الدكتور خالد عبدالجليل.

ورحل الفنان الكبير جميل راتب عن عالمنا صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)

مراسم تشييع جنازة الفنان جميل راتب (تصوير: مصطفى مرتضى)