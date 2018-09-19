معرض للصناعات التقليدية في نالوت

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

تختتم الأربعاء فعاليات معرض للصناعات التقليدية، في دورته الأولى، الذي ينظمه مكتب الثقافة نالوت، بالتعاون مع جمعية توينزا للنهوض بالمرأة.

ويقام المعرض الذي انطلق السبت بصالة المعارض بمكتب الثقافة نالوت، ويأتي في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي، وتشجيع المنتج المحلي وتسويقه، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

حضر حفل افتتاح المعرض عدد من أعضاء من المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى، ومدير مكتب الثقافة نالوت، وعدد من الضيوف.

وضمت أروقة المعرض لوحات فن تشكيلي لفناني المنطقة، وتضمن البرنامج مجموعة محاضرات ثقافية عن تاريخ المدينة والمنطقة بشكل عام، كما قدم المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية.

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)

معرض للصناعات التقليدية في نالوت (فيسبوك)