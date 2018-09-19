نسبة المشاهدة لحفل جوائز إيمي في أدنى مستوى

مؤلف غايم أوف ثرونز جورج ر.ر. مارتن مع فريق عمل المسلسل بحفل جوائز إيمي (أ ف ب)

استقطب الحفل السبعون لجوائز إيمي التلفزيونية 10,2 مليون مشاهد الإثنين، وهو أدنى مستوى له حتى الآن على ما أظهرت الأرقام النهائية.

في العام 2017، تابع هذا الحدث الرئيس المرادف لجوائز الأوسكار السينمائية، 11,4 مليون شخص، وتراجعت تاليًا النسبة هذه السنة بـ11%، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومنذ سنوات عدة تسجل نسبة مشاهدة هذا الحفل الذي يستمر لثلاث ساعات، تراجعًا متواصلًا.

ويفيد خبراء بأن عدد متابعي المسلسلات والبرامج التلفزيونية يفضلون مشاهدة هذه الأعمال عبر القنوات بالكابل أو منصات الانترنت مكتفين بمتابعة أبرز محطات الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفائز الأكبر في الحفل السبعين لجوائز إيمي مسلسل «غايم أوف ثرونز»، الذي نال جائزة أفضل مسلسل درامي، فضلاً عن «ذي مارفيلوس ميسز مايزل» الذي حصد ثماني جوائز.