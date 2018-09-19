وفاة جميل راتب وتشيع الجنازة من مسجد الأزهر

الفنان الكبير جميل راتب (أرشيفية: الإنترنت)

رحل الفنان المصري الكبير جميل راتب صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وتشيع جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد الأزهر الشريف بمنطقة الحسين (شرق القاهرة).

ولد النجم الراحل في القاهرة لأسرة صعيدية تنتمي للناشطة هدى شعراوي، وأنهى التوجيهية في مصر وكان عمره 19 عامًا، ودخل بعدها مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

في بداية الأربعينات حصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر.

وتوالت أعمال راتب حتى وصلت إلى أكثر من 174 عملاً مختلفًا.