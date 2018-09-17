«ذا بريديتور» على قمة إيرادات الأفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 02:32 مساء
الممثلة أوليفيا مون بطلة فيلم المفترس أو ذا بريديتور (أرشيفية:انترنت)

احتل فيلم الخيال العلمي الجديد «المفترس» أو «ذا بريديتور» إيرادات السينما في أميركا الشمالية، مطلع الأسبوع، محققًا إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيفون ستراهوفسكي وأوليفيا مون وجاكوب تريمبلي ومن إخراج شين بلاك، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجع فيلم الرعب «الراهبة» أو «ذا نان» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلًا إيرادات بلغت 18.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة تايسا فارميغا وبوني آرونز وتشارلوت هوب وديميان بيشير ومن إخراج كورين هاردي.

وجاء في المركز الثالث فيلم الإثارة الجديد «معروف بسيط» أو «أيه سيمبل فيفور» بإيرادات بلغت 16.1 مليون دولار، والفيلم بطولة آنا كيندريك وبليك ليفلي وهنري غولدنغ، ومن إخراج بول فيغ.

واحتل المركز الرابع فيلم الجريمة والدراما الجديد «الفتى الأبيض ريك» أو «وايت بوي ريك» بإيرادات بلغت 8.8 مليون دولار، والفيلم بطولة ماثيو ماكونهي وجينيفر جيسون لي وبيل باولي، ومن إخراج يان ديمانغ. 

وتراجع الفيلم الكوميدي «آسيويون مجانين أثرياء» أو «كريزي ريتش إيشانز» من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار، والفيلم بطولة كونستانس ووهنري غولدنغ وميشيل يوه، ومن إخراج جون تشو.

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