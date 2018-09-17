تكريم المشاركين في ورشة حول الإعلام في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 12:48 مساء
تكريم المشاركين في ورشة حول الإعلام في نالوت (فيسبوك)

نظم مكتب الهيئة العامة للثقافة نالوت حفل تكريم للمشاركين في ورشة العمل التي أقامها موسم المدينة الإعلامي في المدينة، بعنوان «بوابتك لاحتراف الإعلام».

وشارك في الورشة 50 شابًا من الإعلاميين والمصورين والمهتمين بالعمل الصحفي، وحضر حفل التكريم مدير مكتب الهيئة نالوت هيتم المقدمي، وعدد من أعضاء البلدية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ووزعت خلال الحفل شهادات تكريم للمشاركين، وأعلنت أسماء الفائزين منهم بفرص عمل.

وتأتي فعاليات ورش العمل التي يقيمها موسم المدينة الإعلامي ضمن عمل اللجنة الاستشارية للتدريب للهيئة العامة للثقافة برئاسة لبنى يونس، وتحت إشراف رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وتهدف لتطوير العمل الإعلامي والثقافي في المدن الليبية.

تكريم المشاركين في ورشة حول الإعلام في نالوت (فيسبوك)
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