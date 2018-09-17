العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 11:57 صباحا
ظلال سياح أمام جدران معبد كوم امبو في جنوب مصر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الآثار المصرية في بيان، الأحد، أن البعثة المصرية العاملة في معبد كوم أمبو جنوب البلاد، عثرت على تمثال لأبي الهول في الجهة الجنوبية من المعبد.

وجاء هذا الاكتشاف أثناء عمل البعثة في مشروع تخفيض المياه الجوفية في المعبد الواقع بمحافظة أسوان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى الوزيري، في البيان إن «التمثال منحوت من الحجر الرملي». 

ورجح الوزيري أن يكون التمثال «يعود إلى العصر البطلمي، (سنة 330 الى سنة 70 قبل الميلاد)».

وكانت البعثة عثرت على التمثال في الجهة الجنوبية الشرقية من المعبد في المنطقة الواقعة بين سور المعبد والتل الأثري، وهو الموقع الذي عثر فيه قبل شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس (سنة 203 - 180 قبل الميلاد) وتم نقلهما إلى القاهرة وحفظهما في متحف الحضارة المصرية.

صورة وزعتها وزارة الآثار المصرية لتمثال لأبي الهول بمعبد كوم امبو (أ ف ب)
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