فيلم كوميدي يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان «تورنتو»

فريق فيلم «غرين بوك» مع مخرجه بيتر فاريلي في الوسط في تورنتو، 12 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

فاز فيلم «غرين بوك» الكوميدي للمخرج الأميركي بيتر فاريلي الأحد، بجائزة الجمهور في مهرجان «تورنتو الدولي للسينما»، ما يجعله مرشحًا غير متوقع لجوائز «الأوسكار».

ويروي الفيلم، وهو من بطولة مهرشالا علي وفيغو مورتنسن، مغامرات حارس إيطالي - أميركي في مرقص يوظفه عازف بيانو أسود كسائق خلال جولة في جنوب الولايات المتحدة في الستينات لأنه من الخطر عليه أن يتنقل بمفرده في تلك المرحلة، وفق «فرانس برس».

وقال المخرج المعروف خصوصًا بأفلام مثل «دام آند دامر» و«ذير إيز سامثينغ أباوت ماري» في بيان «ما زلت لا أصدق تفاعل الجمهور (في تورنتو) مع الفيلم وهذا أمر رائع». وأضاف «هذا الفوز يتجاوز كل أحلامي المجنونة».

وتغلب الفيلم على «روما» من إخراج ألفونسو كوارون و«إيف بيل ستريت كود تاك» لباري جنكينز للفوز بالجائزة الأهم في المهرجان.

ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية ويدور حول دون شيرلي (علي) وهو رجل أنيق مولود لمهاجرين جامايكيين يتنقل بثقة كبيرة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة لكنه «غير مؤهل لمواجهة التعصب الشرس الذي كان قائمًا في تلك المرحلة».

ويستعين بخدمات توني «ليب» فاليلونغا (مورتنسن) المعروف بحبه الشجارات وبلسانه السليط لمرافقته في رحلته مستندين إلى «دليل السائق الزنجي للفنادق والمطعام الآمنة» في جنوب الولايات المتحدة الذي كان يعتمد الفصل العنصري.

ويغوص الفيلم في موضوع العلاقات بين الأعراق الحساس في الولايات المتحدة، إلا أنه يلجأ إلى حس الفكاهة والخفة من أجل نسف أسس الأحكام المسبقة والتمييز، إذ يدرك الرجلان خلال سفرهما معًا أن الناس أكانوا من البيض أو السود لا يختلفون كثيرًا في ما بينهم.

المحطة المقبلة: الأوسكار

وغالبًا ما يعتبر مهرجان «تورنتو» وهو الملتقى السينمائي الأكبر من نوعه في أميركا الشمالية، منصة تمهد الطريق إلى جوائز «الأوسكار» الأميركية. وهو يحظى بتغطية إعلامية واسعة.

وتمنح جائزة الجمهور (بيبولز تشويس أوورد) الرئيسية فيه منذ العام 1978 وتستند فقط على تصويت جمهور المهرجان.

وسبق لسبعة أعمال فائزة في المهرجان أن أكملت مشوارها لتظفر بـ«أوسكار» أفضل فيلم ومنها «تشاريوتس أوف فاير» و«أميريكن بيوتي» و«سلامدوغ مليونير» و«ذي كينغز سبيتش» و«أرغو» و«12 ييرز أيه سلايف» و«سبوتلايت». ورشح حوالى 12 فيلمًا للفوز بهذه الجائزة.

وتغلب الفيلم هذه السنة في تورنتو على أعمال أخرى يطرح اسمها منذ فترة كمرشحة مرجحة لـ«أوسكار» مثل «فيرست مان» حول رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ من إخراج داميان شازيل، وبطولة راين غوسلينغ وكلير فوي و«وويدوز»، من إخراج ستيف ماكوين وبطولة فايولا ديفيس، و«أيه ستار إيز بورن» من إخراج برادلي كوبرو بطولته إلى جانب ليدي غاغا.

ونال أداء نيكول كيدمان في «ديستروير» وستيف كاريل وتيموثي شالاميه في «بيوتيفول بوي» وروبرت ريدفورد في «ذي أولد مان أند ذي غلادن» استحسانًا كبيرًا.

ونال فيلم «فري سولو» جائزة أفضل وثائقي في تورنتو، فيما كوفئ «ذي مان هو فيلز نو باين» (فاسان بالا) بجائزة فئة «ميدنايت مادنس».

وشارك أكثر من 300 فيلم طويل وقصير من 74 بلدًا في الدورة الثالثة والأربعين للمهرجان التي اختتمت الأحد.