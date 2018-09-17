وفاة الممثلة اليابانية كيرين كيكي متأثرة بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 10:57 صباحا
الممثلة اليابانية كيرين كيكي خلال مؤتمر صحفي في «كان السينمائي»، 14 مايو 2018 (أ ف ب)

توفيت الممثلة اليابانية كيرين كيكي التي عُرفت في الخارج بفضل مشاركتها في أفلام لمواطنها هيروكازو كوره إيدا، السبت جراء تبعات إصابتها بالسرطان، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام يابانية الأحد، نقلًا عن أقرباء لها.

وأدت كيرين كيكي (75 عامًا) واسمها الحقيقي كيكو أوشيدا في أعمال كثيرة دور الجدة أمام عدسة كاميرا كوره إيدا الحائز هذه السنة جائزة السعفة الذهبية في مهرجان «كان السينمائي» عن فيلمه «مسألة عائلية» الذي يروي قصة مؤثرة تتضمن تساؤلات عن الروابط التي تقوم بين الأشخاص تحت سقف واحد. وتؤدي كيرين كيكي أحد أدوار البطولة في الفيلم، وفق «فرانس برس».

وهي شاركت أيضًا في أعمال أخرى لكوره إيدا بينها «شقيقتنا الصغيرة» و«بعد العاصفة».

الممثلة كانت محبوبة من الجمهور الياباني لأدوارها في السينما والتلفزيون وأيضًا في الإعلانات. ونالت جوائز عدة في اليابان.

وظهرت في برامج تلفزيونية عدة في الآونة الأخيرة للحديث عن إصابتها بسرطان الثدي الذي كشفت عنه في 2013 بعد تسع سنوات على تشخيصه. وتفشى المرض بعدها في سائر أنحاء جسمها.

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