بالصور: تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة التاسعة لمهرجان «الفضائيات»

صورة مجمعة للفنانين المكرمين (تصوير: مصطفى مرتضى)

شهدت الدورة التاسعة لمهرجان «الفضائيات العربية» تكريم عدد كبير من الفنانين المتميزين عن العام 2018، وذلك داخل أحد فنادق مصر الجديدة.

وبدأ الحفل بفقرة استعراضية بعدها قدمت أولى فقرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي التي وجهت كلمة شكر لرئيس المهرجان أحمد عليوة ونائبته الكاتبة وفاء ماهر لما بذلاه من مجهود لتكريم المتميزين. وافتتحت التكريمات بالنجمة نادية الجندي والمخرج محمد عبدالعزيز عن مشوارهما الفني.

وفي فئة جوائز النقاد تم تكريم الفنانة لبلبة، وأفضل ممثل أمير كرارة عن مسلسل «كلبش»، وأفضل ممثلة مناصفة بين ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع، وأفضل ممثلة دور ثان إنجي المقدم عن مسلسل «ليالي أوجيني»، ومراد مكرم أفضل دور ثان عن المسلسل نفسه، وأسماء أبو اليزيد أفضل وجه صاعد، وأحمد داش أفضل وجه صاعد، وأفضل مسلسل «ليالي أوجيني» للمنتج محمد مشيش وحصل طارق الجنايني على أفضل منتج عن مسلسل «أبو عمر المصري»، وأحمد خالد موسى أفضل مخرج عن المسلسل نفسه، وأفضل ديكور يحيى علام عن «ليالي أوجيني».

وحصل على جوائز الجمهور كأفضل ممثل ياسر جلال، ونالت وفاء عامر جائزة الإبداع عن «نسر الصعيد»، وحصل على الجائزة نفسها عمرو عبدالجليل عن مسلسل «طايع»، وجائزة التميز لمنذر رياحنة عن «أبو عمر المصري» الذي حرص على إهداء الجائزة لروح الفنان الراحل ياسر المصري، وحصلت على الجائزة نفسها اللبنانية نور، وأفضل ممثل كوميدي أكرم حسني، وأفضل سيناريست باهر دويدار، وجائزة الإبداع محمد رياض عن مسلسل «رحيم»، وحصلت على الجائزة نفسها آيتن عامر عن مسلسل «أيوب»، ورانيا فريد شوقي عن مسلسل «عوالم خفية».

كما تم تكريم عدد من المتميزين في الدراما الرمضانية منهم صبري فواز وبشرى ومحمد دياب ودنيا عبدالعزيز وطارق عبدالعزيز وإيهاب فهمي ومحمود البزاوي الذي أهدى جائزته للفنان الراحل محمد شرف، بالإضافة إلى ميريهان حسين وتوني ماهر.

ومن الإعلاميين والقنوات الفضائيات والإذاعية تم تكريم أجرأ قناة «القاهرة والناس»، وحصل ميلاد أبي رعد على أفضل مخرج لبناني عن برنامجيه «شيخ الحارة» و«العباقرة»، كما تكريم قنوات «أم بي سي مصر» و«دي أم سي» و«النهار دراما» و«أون إي» و«أون سبورت» و«الحياة»، في حين تم تكريم سيف زاهر كأفضل إعلامي رياضي.

وحصد جائزة المهرجان كأفضل إعلامي العام 2018، كلاً من أسامة كمال وبسمة وهبة وعمرو الليثي ولمياء فهمي عبدالحميد عن برنامج وبكرا أحلي، وكان أفضل برنامج علمي من نصيب «الدكتور» لأيمن رشوان مناصفة مع يمنى طولان، وأفضل برنامج تعليمي وتثقيفي الإعلامي الروائي عصام يوسف عن برنامج «العباقرة» على قناة «القاهرة والناس».

وفي مجال الموضة والأزياء حصل هاني البحيري على جائزة مهرجان الفضائيات العربية كأفضل مصمم أزياء العام 2018 والسعودية أميمة عزوز أفضل مصممة أزياء خليجية.

رانيا فريد شوقي (تصوير: مصطفى مرتضى)

رانيا فريد شوقي وبشرى (تصوير: مصطفى مرتضى)

آيتن عامر (تصوير: مصطفى مرتضى)

عمرو عبدالجليل (تصوير: مصطفى مرتضى)

نور اللبنانية (تصوير: مصطفى مرتضى)

وفاء عامر (تصوير: مصطفى مرتضى)

صبري فواز (تصوير: مصطفى مرتضى)

ياسر جلال (تصوير: مصطفى مرتضى)

أكرم حسني (تصوير: مصطفى مرتضى)

المنتج طارق الجنايني (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحمد داش (تصوير: مصطفى مرتضى)

أسماء أبو اليزيد (تصوير: مصطفى مرتضى)

إنجي المقدم (تصوير: مصطفى مرتضى)

حنان مطاوع وريهام عبدالغفور (تصوير: مصطفى مرتضى)

لبلبة (تصوير: مصطفى مرتضى)

لمياء فهمي عبدالحميد (تصوير: مصطفى مرتضى)

أمير كرارة (تصوير: مصطفى مرتضى)

الإعلامي عمرو الليثي (تصوير: مصطفى مرتضى)