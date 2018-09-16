«عيار ناري» يختتم مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد

بوستر فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)

يختتم فيلم «عيار ناري» للمخرج كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور الدورة الثامنة من مهرجان «مالمو للسينما العربية» (5- 9 أكتوبر المقبل)، حيث اختاره المهرجان لختام فعالياته بعرض الفيلم يوم 9 أكتوبر في سينما ريال، الساعة 5:30 مساءً (بتوقيت غرينتش +2).

وأطلقت الجهة المنتجة منذ أيام سلسلة فيديو تشويقية للتعريف بأبطال «عيار ناري» وهم «الدكتور ياسين» أحمد الفيشاوي، و«الصحفية مها» روبي، و«خالد» محمد ممدوح، و«سلمى» أسماء أبو اليزيد و«سيدات» عارفة عبد الرسول، فيما يستعد الفيلم لعرضه العالمي الأول وذلك من خلال مشاركته في البرنامج الرسمي خارج المسابقة بالدورة الثانية من مهرجان «الجونة السينمائي».

تدور القصة حول اشتباكات لاظوغلي، إذ تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلًا بل هوسًا شعبيًّا وإعلاميًّا، وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

الفيلم من إنتاج شركة «iProductions» و«فيلم كلينك» منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي.