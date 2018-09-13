مصر ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 04:11 مساء
مصر ضيف شرف مهرجان مالمو للسينما العربية (فيسبوك)

تحل مصر ضيف شرف على مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة التي تعقد في السويد في الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر المقبل.

وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي في بيان الأربعاء «في هذا العام، أثناء الإعداد للدورة الثامنة، قررنا زيادة ألق المهرجان بأن تكون السينما المصرية ضيف شرف الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية»، وفقًا لوكالة رويترز.

وتنظم إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيًا الخميس بمقر السفارة السويدية في القاهرة للإعلان عن تفاصيل وبرنامج المهرجان بحضور عدد من نجوم وصناع السينما.

وقال نقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة «سعدنا بقرار مهرجان مالمو للسينما العربية إعلان مصر ضيف شرف المهرجان في دورة هذا العام، فالمهرجان أصبح اليوم أهم سفير للسينما العربية ليس في أوروبا فحسب بل في أنحاء العالم».

وأعلن المهرجان في وقت سابق اختيار الفيلم المصري «طلق صناعي» للمخرج خالد دياب للعرض في الافتتاح، الفيلم بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر وأكرم الشرقاوي وعبد الرحمن أبو زهرة.

تأسس مهرجان مالمو للسينما العربية في 2011 بهدف بناء جسر ثقافي بين الدول العربية والسويد، واستطاع على مدى السنوات جذب فئات كثيرة من الجمهور للتعرف على أحدث إنتاجات السينما العربية.

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