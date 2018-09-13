جوائز غولدن غلوب في مزاد للممثل الراحل روبن وليامز

جوائز غولدن غلوب في مزاد للممثل الراحل روبن وليامز (أرشيفية:انترنت)

تعرض أربع جوائز غولدن غلوب فاز بها الممثل الراحل روبن وليامز في مزاد الشهر المقبل مع مجموعة خاصة بالممثل، تضم أشياء استخدمها في أفلامه وساعات وألعابًا وأعمالاً فنية.

سيشمل المزاد الذي تنظمه دار سوذبيز للمزادات في نيويورك في الرابع من أكتوبر أيضًا خنجرًا استخدمه الممثل الكوميدي في فيلمه «هوك» الذي صدر العام 1991 وقميص تي.شيرت يضيء بواسطة بطارية ارتداه خلال عرض على وقع أغنية «لوموا كندا» في حفل جوائز الأوسكار العام 2000، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت نينا ديل ريو نائبة رئيس دار سوذبيز لتلفزيون رويترز في عرض عام للمجموعة قبل المزاد «متحمسون جدًا للساعة التي وضعها روبن وليامز في معصمه في فيلم مجتمع الشعراء الأموات».

والساعة من نوع هاميلتون ومطلية بالذهب ومحفور على ظهرها اسم الممثل واسم الفيلم بعد انتهاء التصوير في 1988، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى ألفي دولار.

وجمع وليامز وزوجته الثانية مارشا جارسيس وليامز هذه الأشياء، التي تضم أعمالاً للفنانين المعاصرين بانكسي وشيبارد فيري، على مدار 20 عامًا، وانتحر وليامز في العام 2014 وكان عمره 63 عامًا.

وسيشمل المزاد جائزة غولدن غلوب التي حصل عليها الممثل عن فيلم «صباح الخير فيتنام»، التي يتوقع أن تحقق ما بين 15 و20 ألف دولار، وأيضًا جوائز غولدن غلوب عن فيلم «السيدة داوتفاير» ومسلسل «مورك وميندي» وفيلم «الملك الصياد».

وتتوقع دار سوذبيز أن يحقق المزاد الذي يضم 300 قطعة نحو ثلاثة ملايين دولار يخصص جزء منها لمنظمات كان الزوجان يدعمانها مثل هيومن رايتس ووتش ومؤسسة مشروع المحاربين المصابين.