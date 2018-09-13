فيلم «بلاك مامبا» يفوز بجائزة مهرجان الأردن الدولي للأفلام

صورة من إفتتاح مهرجان الأردن الدولي للأفلام (فيسبوك)

فاز الفيلم التونسي «بلاك مامبا» للمخرجة آمال قلاتي بجائزة الدورة السادسة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي اختتمت الأربعاء بالعاصمة عمان، وحصلت بطلة الفيلم سارة حناشي على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان.

ويتناول الفيلم قصة فتاة تنتمي للطبقة المتوسطة وتسير وفق الخطط التي رسمتها لها والدتها، تأخذ دروسًا في الحياكة وتستعد للزواج من شخص طيب، لكنها تتمرد على نمط حياتها وتضع خططها الخاصة للهروب، وفقًا لوكالة رويترز.

ونظم المركز الثقافي الملكي الدورة السادسة بمشاركة 24 فيلما تنافست ثمانية منها على جائزة البترا التي يمنحها المهرجان في مختلف فنون السينما.

وفاز الفيلم الأردني «ظمأ» للمخرج المعتصم أبو عليم بجائزة أفضل فيلم محلي، وفي باقي جوائز المهرجان، فاز المصري أحمد عصام السيد بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو عن فيلمه «عيد جواز» كما فاز الفيلم الهندي «اون» بجائزة أفضل تصوير فيما فاز الفيلم التركي «سوماك» بجائزة أفضل مونتاج والفيلم الأوكراني «المنبوذ» بجائزة أفضل موسيقى.

وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج الأردني محيي الدين قندور رئيسًا وعضوية كل من الممثل المصري سيد رجب والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايجو من استونيا.

وحملت الدورة اسم الممثل الأردني الراحل ياسر المصري الذي توفي في حادث مروري شهر أغسطس الماضي.