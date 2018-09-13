مسلسل عن حياة ديغو مارادونا

مارادونا متابعا مباراة الأرجنتين وفرنسا في مونديال روسيا، 30 يونيو 2018 (أ ف ب)

ستحول حياة نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق ديغو مارادونا إلى مسلسل تلفزيوني قريبًا، وكشف عن بعض الممثلين المشاركين في العمل الذي سيبث عبر منصة «أمازون» لأشرطة الفيديو.

واختير ثلاثة ممثلين أرجنتينيين، هم نزارينو كاسيرو وخوان بالومينو ونيكولا غولدشميد ليجسدوا شخصية لاعب كرة القدم الأسطوري في «محطات مهمة» بحياته من «شبابه في الأرجنتين إلى ذروة مسيرته الكروية» مع نادي نابولي الإيطالي في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن «أمازون» نشرته «فرانس برس».

وستؤدي الممثلتان الأرجنتينيتان خولييتا كاردينالي ولاوروا إيسكيفيل دور كلاوديا فيافانيه التي تزوجها ماردونا في العام 1989.

وتشارك في إنتاج المسلسل شركة «بي تي أف ميديا» المكسيكية، وهو سيكون في حلقات عدة تستمر كل واحدة منها ساعة. وأوضحت ناطقة باسم «أمازون» أن إنتاج المسلسل لم يبدأ بعد.