«يوم الدين» يمثل مصر في «الأوسكار»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 11:11 صباحا
بوستر فيلم «يوم الدين» (أرشيفية: الإنترنت)

أسفر الاجتماع الأخير للجنة المشكلة بقرار من نقيب السينمائيين المصريين، مسعد فودة، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر في مسابقة «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي، عن اختيار فيلم «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي، لينافس على الجائزة الأشهر في العالم، ممثلًا للسينما المصرية.

حضر الجلسة، التي أنهت بها اللجنة أعمالها، عدد 24 عضوًا، بينما صوت 17 عضوًا عبر مظاريف مغلقة تليت على الحضور، وعقب قيام نقيب السينمائيين، الذي أدار الجلسة، بعرض قائمة الأفلام الخمسة، التي اختارها الأعضاء في اجتماع سابق، أسفر التصويت السري، والنهائي، عن حصول فيلم «يوم الدين» على 26 صوتًا، فيما جاء ترتيب الأفلام الأربعة الأخرى على النحو الآتي:
2) «أخضر يابس» 12 صوتًا 
3) «فوتو كوبي» صوتان
4) «تراب الماس» صوت واحد 

وبناء على هذا يُصبح فيلم «يوم الدين» إخراج أبوبكر شوقي هو ممثل السينما المصرية في مسابقة «أوسكار» أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. وفي حال تعذر عرضه تجاريًّا، لأي سبب من الأسباب، الأمر الذي يُخل بشروط الترشح للمسابقة، يتم اختيار الفيلم الذي يليه في عدد الأصوات.

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