مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 12 سبتمبر 2018, 02:52 مساء
مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)

نظم قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الثقافة بنغازي الثلاثاء محاضرة بعنوان «الكتابة للسينما» ضمن برنامج «اتجاهات التعليم»، قدمها الأستاذ نور الدين عمران الشيخي ، وهو أستاذ محاضر بجامعة بنغازي كلية الإعلام قسم سينما ومسرح، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. 

استهل الشيخي محاضرته بتوضيح سريع عن أهمية تقديم بعض المحاضرات عن السينما رغم عدم وجود السينما في ليبيا قائلًا «جدلية إجراء ورش عمل وتقديم محاضرات حول فن غائب، يهدف إلى خلق كوادر مهمة فنحن نعمل في مكان مهيأ للسينما».

وعرض الشيخي الفرق بين الكتابة للسينما والفنون الأخرى حيث قال «أنت تكتب لوسيلة مرئية فيجب أن يكون الإيصال بالصور فقط عكس المسرح الذي يتكىء على الحوار».

وأجاب في محاضرته عن السؤال الذي يطرح بشكل دائم «لماذا في السينما الصورة هي الأساس؟»، قائلاً « بداية السينما كانت عبارة عن أداء دون حوار فالخاصية الأساسية إذن هي الصورة »، و أضاف « السينما تأثرت بالفنون التي تسبقها وأهمها المسرح من خلال تقسيم المشهدية إلى ثلاثة فصول والتقسيم يتم بالصفحات وعددها ويكون الفصل الأول هو التمهيدي ويكون في 25 صفحة ثم الفصل الثاني 70 صورة والأخير 25 صفحة».

مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)
مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطة أمنية لتأمين مؤتمر القبائل الليبية في اِجخرة
ليبيا
«الوطنية للنفط» تنعي اثنين من موظفيها وتؤكد إصابة 25 آخرين جراء الهجوم على مقرها
ليبيا
اللواء السابع مشاة: نحن قوة منضوية لحكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«الحصادي» يتوج بطلا لشطرنج الإسكندرية للمرة الثالثة
رياضة محلية
«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية