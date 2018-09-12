مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما

مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)

نظم قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الثقافة بنغازي الثلاثاء محاضرة بعنوان «الكتابة للسينما» ضمن برنامج «اتجاهات التعليم»، قدمها الأستاذ نور الدين عمران الشيخي ، وهو أستاذ محاضر بجامعة بنغازي كلية الإعلام قسم سينما ومسرح، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

استهل الشيخي محاضرته بتوضيح سريع عن أهمية تقديم بعض المحاضرات عن السينما رغم عدم وجود السينما في ليبيا قائلًا «جدلية إجراء ورش عمل وتقديم محاضرات حول فن غائب، يهدف إلى خلق كوادر مهمة فنحن نعمل في مكان مهيأ للسينما».

وعرض الشيخي الفرق بين الكتابة للسينما والفنون الأخرى حيث قال «أنت تكتب لوسيلة مرئية فيجب أن يكون الإيصال بالصور فقط عكس المسرح الذي يتكىء على الحوار».

وأجاب في محاضرته عن السؤال الذي يطرح بشكل دائم «لماذا في السينما الصورة هي الأساس؟»، قائلاً « بداية السينما كانت عبارة عن أداء دون حوار فالخاصية الأساسية إذن هي الصورة »، و أضاف « السينما تأثرت بالفنون التي تسبقها وأهمها المسرح من خلال تقسيم المشهدية إلى ثلاثة فصول والتقسيم يتم بالصفحات وعددها ويكون الفصل الأول هو التمهيدي ويكون في 25 صفحة ثم الفصل الثاني 70 صورة والأخير 25 صفحة».

مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)

مكتب الثقافة بنغازي ينظم محاضرة عن الكتابة للسينما (تصوير: مريم العجيلي)