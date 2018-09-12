«دمشق...حلب» يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي

«دمشق...حلب» يفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي (أرشيفية:انترنت)

يفتتح الفيلم السوري «دمشق...حلب»، للنجم دريد لحام، الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في أكتوبر.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج باسل الخطيب، وبطولة عدد كبير من النجوم، منهم عبدالمنعم عمايري وسلمى المصري وكنده حنا وصباح جزائري وعلاء القاسم ونرمين شوقي وأحمد رافع وفاروق الجمعة ونادين قدور وأسامة عكام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكتب الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان على حسابه بموقع «فيسبوك»: «(دمشق...حلب) في افتتاح الإسكندرية السينمائي، عرض عالمي أول».

وتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة المصريتين الدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان، في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر، ويضم المهرجان ثلاث مسابقات للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام العربية.

وأعلنت إدارة المهرجان في مايو الماضي إطلاق اسم الممثلة المصرية نادية لطفي على هذه الدورة، ويكرم المهرجان الممثل السوري عباس النوري والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والفنانة المغربية راوية والمنتج الفلسطيني حسين القلا.

كما يحيي الذكرى العاشرة لرحيل المخرج يوسف شاهين، ويصدر بهذه المناسبة كتيبًا خاصًا عن حياته ومسيرته الفنية، إضافة إلى تنظيم ندوة عنه يشارك فيها المخرجون خالد يوسف وداود عبدالسيد ويسري نصر الله.