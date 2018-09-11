فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 03:53 مساء
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)

افتتح معرض «الإحساس بروح الصين» الإثنين، بمقاطعة تشنغيانغ في مدينة هانغتشو، والذي يقدم أعمالاً نفذت خلال فعاليات ورشة مشاهير الرسامين العرب والتبادل الثقافي بين الصين والدول العربية.

ويأتي ذلك الحدث برعاية كل من وزارة الثقافة والسياحة لجمهورية الصين الشعبية، ومصلحة الثقافة لمقاطعة تشنغيانغ لتعزيز الصداقة ونشرالثقافة بين الشعوب.

ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين العرب منهم يوسف فطيس ونجلاء الفيتوري من ليبيا وخالد حمزة من السودان ووسام غرس الله من تونس وأحمد الحايري من المغرب وشارل الخوري من لبنان وأحمد الهواج من الكويت وتغريد البقشي من السعودية وجميلة الأنصاري ولينه العالي من قطر وداكا أبشر من الصومال.

حضر الافتتاح نائب الرئيس لمصلحة الثقافة لمقاطعة تشنغيانغ، تشن ياو، ونائب المدير العام للمجموعة الصينية للفنون والترفيه، وانغ تشن، الذي يعد فنانًا تشكيليًا ورئيس ومؤسس صندوق دعم كلية الفنون الجميلة بمقاطعة تشنغيانغ، وقام بقص شريط افتتاح المعرض مع الفنان اللبناني شارلي الخوري، وقدمت الفنانة التشكيلية الليبية نجلاء الفيتوري كلمة ترحيب وشكرًا للحضور والجهات المنظمة الحدث.

وبدأت ورشة مشاهير الرسامين العرب في 5 سبتمبر، في دورتها العاشرة التي حملت عنوان «من قلب الصين»، جمعت فنانين من مختلف البلاد العربية لتبادل الخبرات والأساليب والثقافات، واستمرت لمدة خمسة أيام.

وتقول الفيتوري عن الورشة «جمعنا ترف لوني متنوع يفوق أي متعة»، وأضافت عن هدف الورشة «هدف الحدث هو تعزيز الروابط الثقافية بين الدول وتبادل الخبرات والثقافات الفنية والتعريف بحضارة الصين وزيارة المتاحف ومراسم الفنانين والأكاديميات والجامعات».

فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
فنانون ليبيون يقدمون أعمالاً تشكيلية في الصين (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية