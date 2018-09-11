أوليفيا نيوتن - جون تكشف إصابتها بالسرطان مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 01:29 مساء
أوليفيا نيوتن - جون خلال حفل في لوس أنجليس، 27 يناير 2018 (أ ف ب)

كشفت الفنانة الأسترالية أوليفيا نيوتن - جون التي ذاع صيتها بفضل فيلم «غريز» الشهير، عن تشخيص إصابتها بالسرطان للمرّة الثالثة.

وصرّحت الفنانة البالغة من العمر 69 عامًا للقناة الأسترالية السابعة بأن الأطباء رصدوا ورمًا في أسفل العمود الفقري وهي خضعت لعلاج إشعاعي. وكشفت أنها تتداوى بالأعشاب وتتناول زيت القنب الهندي أيضًا، وفق «فرانس برس».

وقالت في تصريحات أدلت بها للقناة من منزلها في كاليفورنيا «ما زلت أتلقى العلاج.. وأنا بحالة جيدة».

وشخّصت إصابة أوليفيا نيوتن - جون بسرطان في الثدي سنة 1992. وفي العام 2013، رصد ورم في كتفها.

وأقرّت المغنية والممثلة بأنها تمرّ بفترات من اليأس لكنّها تحاول أن تبقى متفائلة.

وتمنّت أوليفيا نيوتن - جون التي تدعم جمعيات كثيرة تعني بمكافحة مرض السرطان منذ تشخيص إصابتها الأولى، أن تشرّع أستراليا استخدام القنب الهندي لأغراض العلاج، كما الحال في عدّة ولايات أميركية.

وصرّحت «أنا محظوظة بالعيش في ولاية يسمح فيها بزرع عدد من النباتات لأغراض العلاج».

وارتقى الفيلم الاستعراضي الموسيقي «غريز» الذي يروي قصة حبّ بين ساندي (أوليفيا نيوتن-جون) وداني (جون ترافولتا)، إلى مصاف السينما العالمية بعد صدوره في العام 1978.

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