عرض لفرقة «سيرك دو سوليي» الكندية في السعودية

لقطة من عرض سيرك دو سوليي في مدينة غوادالاخارا المكسيكية (أ ف ب)

تستعدّ فرقة «سيرك دو سوليي» الكندية لتقديم أولى عروضها في السعودية بالرغم من الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين، بحسب ما كشفت الإثنين إدارة هذه الفرقة الشهيرة للعروض البهلوانية.

ومن المرتقب أن يقام هذا العرض الذي يعدّ من أكبر الإنتاجات المتمايزة التي تقدّمها الفرقة في مسيرتها، في الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من سبتمبر، بحسب ما كشفت ماري-هيلين لاغاسيه القيّمة الرئيسية على العلاقات العامة في المجموعة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيقام بمشاركة أكثر من 80 فنانًا على مسرح يمتدّ على حوالى مئة متر عرضًا في ملعب الملك فهد ويبثّ مباشرة على التلفزيون الوطني، و صمّم لهذه المناسبة 250 زيّا خصيصا على قياس العرض السعودي، تماشيًا مع التقاليد المحلية والمعايير الفنية التي اشتهرنا بها، بحسب ما أوضحت لاغاسيه.

و أُعلن عن عرض سيرك دو سوليي قبل الأزمة الدبلوماسية بين أوتاوا والرياض، تحديدًا في أبريل خلال حدث أقيم في لوس أنجليس بمشاركة عدّة جهات كبيرة من أوساط الترفيه في أميركا الشمالية، بحسب ما ذكّرت لاغاسيه.

في مطلع أغسطس، طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردًا على انتقادات وجّهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وتحاول السعودية منذ تسلّم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، تقديم صورة أكثر انفتاحًا وتحررًا، وتبرز تحديات تواجه حملة الإصلاحات الاجتماعية في هذا البلد المحافظ.

ففي يونيو الماضي، أقيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه التي شكّلت في إطار خطة كبرى لإنشاء مراكز ثقافية وترفيهية في المملكة، على خلفيّة عرض لسيرك في العاصمة الرياض أثار جدلًا بعد أن ظهرت فيه لاعبات «بلباس غير محتشم».