مسلسل «ناركوس» يعود بموسم رابع جديد

مسلسل «ناركوس» يعود بموسم رابع جديد (أرشيفية:انترنت)

يعود مسلسل «ناركوس» الشهير الذي أطلقته شركة نيتفلكس، بموسم رابع مرتقب، ونشرت الشبكة أول فيديو دعائي للموسم الجديد.

ويروي أحداث مسلسل «ناركوس» القصة الحقيقية لعصابات تجار المخدرات في كولومبيا، ويسلط الضوء على السلطة والقوة التي حظت بها تلك العصابات في ثمانينيات القرن الماضي، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

ومن المقرر عرض الموسم الجديد في 16 نوفمبر المقبل، والذي سيسافر فيه كل من مايكل بينا ودييغو لونا إلى المكسيك.

ورغم أن المواسم السابقة تجري أحداثها في كولومبيا، فإن أحداث الموسم الرابع تجري في مواقع جديدة، في محاولة لاستكشاف جذور «حرب المخدرات الحديثة».

وأثار الموسم الأول الذي تناول قصة إمبراطور المخدرات الأشهر «بابلو إسكوبار» الكثير من الجدل بين النقاد والمشاهدين، وأفراد من عائلة إسكوبار، بعد أن نجح المسلسل في تعقب ما اعتبر الرواية الصحيحة لحياة أكبر تاجر مخدرات مثير للجدل.