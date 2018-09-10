انطلاق مهرجان «أصوات واعدة» في بنغازي

مهرجان «أصوات واعدة»، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)

افتتح صباح الأحد بمسرح الطفل بنغازي مهرجان «أصوات واعدة»، الذي يهتم باكتشاف مواهب الأطفال الغنائية من خلال مسابقات فردية وجماعية.

واستهل البرنامج في الفترة الصباحية بكلمات من عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، وجمعة الفاخري مدير هيئة الإعلام والثقافة.

وكرم المهرجان بعض الشخصيات الفنية منهم الفنان المسرحي إبراهيم الخمسي ورجب العريبي وأبراهيم أشرف وعدد من الفنانين.

أما الفترة المسائية فبدأت بإعادة عرض شريط وثائقي عرض في الافتتاح يعرض بعض أسماء الفنانين وسيرتهم الشخصية، ثم بدأت المسابقة بالغناء الفردي للأطفال المشاركين في المهرجان.



مهرجان «أصوات واعدة»، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)

مهرجان «أصوات واعدة»، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)

مهرجان «أصوات واعدة»، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)

مهرجان «أصوات واعدة»، بنغازي (تصوير: مريم العجيلي)