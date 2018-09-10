البحث عن مغني بوب ألماني سقط من سفينة في كندا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 سبتمبر 2018, 10:48 صباحا
عمليات بحث قبالة سواحل كندا عن مغني بوب ألماني سقط من سفينة (أ ف ب)

أعلنت البحرية الكندية الأحد، أنها تجري عمليات بحث في المحيط الأطلسي قرب الساحل الكندي للعثور على مغني بوب ألماني شاب سقط من سفينة سياحية.

وبدأت عمليات البحث مع طائرتين وعدة سفن خلال نهار الأحد، مع تخفيف هذا الانتشار مع هبوط الظلام. وبقيت سفينة لخفر السواحل الكندي في المنطقة لمواصلة مهمتها خلال الليل، بحسب ما أفاد ناطق باسم البحرية.

ويبدو أن مغني البوب مايكل كوبلبوك (33 عامًا) رمى بنفسه إلى المياه من سفينة «عايدة لونا» السياحية على بعد حوالي 200 كيلو متر شمال سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند أند لابرادور (شرق)، بحسب ما جاء في المعلومات التي وفرتها الشركة الألمانية التي اتصلت بها وكالة «فرانس برس» في برلين.

وبعد الإبلاغ بالحادث فجر الأحد بالتوقيت المحلي، أرسلت مروحية وطائرة مراقبة تابعتان للجيش الكندي إلى المنطقة فضلاً عن سفينتين.

واشتهر دانييل كوبلبوك في ألمانيا بعد مشاركته نهاية العام 2002 في مسابقة تلفزيونية شعبية في بلاده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو شاهد على أروع الألحان الكروية الليبية في أدغال أفريقيا
رياضة محلية
«الزعيم» يدخل تحديًّا جديدًا «من العيار الثقيل» في القاهرة
رياضة محلية
قتيل و37 جريحًا ضحية في تصفيات أمم أفريقيا
رياضة عالمية
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بن علي يحول مشاركته مع المنتخب الليبي في جنوب أفريقيا إلى كلمات
رياضة محلية
السفارة الإيطالية تحث جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار
ليبيا
داخلية الوفاق: تحسن مستمر للأوضاع الأمنية في طرابلس
ليبيا
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
مصرع طفل في انفجار لغم ببنغازي
ليبيا
القيادة العامة تشكل «مجموعة عمليات الجنوب» برئاسة بوخمادة
ليبيا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون التقوا ضباطًا فنزويليين لمناقشة إطاحة مادورو
دولى
الدولار يستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع في السوق السوداء
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل جديدة لسرقة السيارات