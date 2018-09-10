البحث عن مغني بوب ألماني سقط من سفينة في كندا

عمليات بحث قبالة سواحل كندا عن مغني بوب ألماني سقط من سفينة (أ ف ب)

أعلنت البحرية الكندية الأحد، أنها تجري عمليات بحث في المحيط الأطلسي قرب الساحل الكندي للعثور على مغني بوب ألماني شاب سقط من سفينة سياحية.

وبدأت عمليات البحث مع طائرتين وعدة سفن خلال نهار الأحد، مع تخفيف هذا الانتشار مع هبوط الظلام. وبقيت سفينة لخفر السواحل الكندي في المنطقة لمواصلة مهمتها خلال الليل، بحسب ما أفاد ناطق باسم البحرية.

ويبدو أن مغني البوب مايكل كوبلبوك (33 عامًا) رمى بنفسه إلى المياه من سفينة «عايدة لونا» السياحية على بعد حوالي 200 كيلو متر شمال سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند أند لابرادور (شرق)، بحسب ما جاء في المعلومات التي وفرتها الشركة الألمانية التي اتصلت بها وكالة «فرانس برس» في برلين.

وبعد الإبلاغ بالحادث فجر الأحد بالتوقيت المحلي، أرسلت مروحية وطائرة مراقبة تابعتان للجيش الكندي إلى المنطقة فضلاً عن سفينتين.

واشتهر دانييل كوبلبوك في ألمانيا بعد مشاركته نهاية العام 2002 في مسابقة تلفزيونية شعبية في بلاده.