طرح ألبوم جوني هاليداي الأخير في أكتوبر

النجم الفرنسي الراحل جوني هاليداي في صورة وزّعتها شركة «وورنر»، 6 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

يصدر الألبوم الحادي والخمسون لجوني هاليداي الذي يحمل اسم «مون بايي سي لامور» في التاسع عشر من أكتوبر، بحسب ما كشفت الخميس شركة الإنتاج الموسيقي «وورنر» التي كان يتعاون معها النجم الذي رحل في الخامس من ديسمبر 2017 عن 74 عامًا.

ووضعت على غلاف هذا الألبوم الذي يرتقبه محبو الفنان على أحرّ من الجمر صورة بالأبيض والأسود تظهر جوني يقف في شارع خال من المارة وهو يضع يده على خصره، وفق «فرانس برس».

ويضمّ «مون بايي سي لامور» (بلدي هو الحبّ) عشر أغنيات.

وسجّلت أعمال هذه المجموعة الموسيقية الجديدة في الأشهر الأخيرة من حياة النجم الفرنسي المولود لأب بلجيكي، وهي شكّلت محور نزاع قضائي حول الميراث بين أرملة الفنان ليتيسيا هاليداي وولديه من زواج سابق دافيد هاليداي ولورا سميت.

ومنذ فبراير يتواجه أفراد عائلة النجم الفرنسي على قضية الميراث إذ تعتبر لورا سميت ودافيد هاليداي أن والدهما حرمهما من الميراث، طاعنين بوصية صاغها الفنان في كاليفورنيا العام 2014 ويورث بموجبها كل ممتلكاته إلى زوجته ليتيسيا وطفلتيهما.

ومن المرتقب أن تقام أولى جلسات المحاكمة في فرنسا في 22 نوفمبر.