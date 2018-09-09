إمينم يحطّم رقمًا قياسيًا بألبومه الأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:59 مساء
المغني الأميركي إمينم خلال حفل في روسكيلد الدنماركية (أ ف ب)

تصدّر ألبوم إمينم الأخير «كاميكازه» الذي طرحه من دون الإعلان عنه مسبقًا، مبيعات الاسطوانات في بريطانيا، خاطفًا بهذه المناسبة من فرقتي «آبا» و«ليد زيبلن» الرقم القياسي للألبومات المتتالية التي احتلت صدارة المبيعات في هذا البلد.

وهو الألبوم التاسع على التوالي لمغني الراب الأميركي الذي يأتي في مقدّمة ترتيب المبيعات في بريطانيا، على ما أفادت الهيئة الرسمية البريطانية لتصنيف الألبومات، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وسأل الفنّان الأميركي البالغ من العمر 45 عامًا، واسمه الحقيقي مارشل ماذرس الثالث، «هل يعني ذلك أنه في وسعي أن أحمل لقب سير؟»، ولا يمكن له أن يحصل على هذا اللقب ما لم يكن من رعايا الملكة إليزابيث الثانية لترفعه إلى رتبة فارس ويطلق عليه لقب سير.

و«كاميكازه» هو الألبوم العاشر لإمينم الذي كان يتشارك مع فرقتي «ليد زيبلن» البريطانية منذ 1979 و«آبا» السويدية منذ 1982 الرقم القياسي للألبومات المتتالية التي أتت في صدارة التصنيف البريطاني مع ثماني أسطوانات.

و صدرت هذه المجموعة الموسيقية التى تضم 13 أغنية،  في أواخر أغسطس، بعد ثمانية أشهر على صدور الألبوم السابق.

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