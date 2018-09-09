جيرار ديبارديو في كوريا الشمالية قبيل الاحتفال بذكرى قيام النظام الشيوعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 01:03 مساء
جيرار ديبارديو في بروكسل، 25 يونيو 2018 (أ ف ب)

شوهد جيرار ديبارديو الممثل الفرنسي المقيم في روسيا والمعروف بقربه من رئيسها فلاديمير بوتين، في أحد فنادق بيونغ يانغ حيث تجري الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين على قيام النظام الشيوعي الكوري الشمالي، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

ولم تعرف الأسباب التي جعلت ديبارديو يتواجد في حانة فندق يانغاكدو الدولي، أشهر فنادق السياحة في بيونغ يانغ.

ولم يقبل الإدلاء بأي تصريح أو الإجابة عن أي سؤال للمراسلين الأجانب الذين عرفوه.

وتستعد كوريا الشمالية للاحتفال بذكرى نشوئها في التاسع من سبتمبر من العام 1948 بعد ثلاث سنوات على تقسيم شبه الجزيرة الكورية بين النفوذين الأميركي والسوفياتي.

ويستغلّ النظام الحاكم في بيونغ يانغ هذه المناسبات لاستعراض قوته العسكرية.

واشتهر جيرار دوبارديو العام 1974 بفضل فيلم «لي فالسوز» لبرتران بلييه. وأدى أدوارًا متنوعة منها شخصيات أدبية وطنية مثل سيرانو دو بيرجوراك وجان فالجان (البؤساء).

ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية العام 2013، بعدما غادر بلده إثر خلاف ضريبي، واتهمته في الأيام الأخيرة ممثلة شابّة بالاعتداء الجنسي.

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