فينس فون يلاحق بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

الممثّل الأميركي فينس فون في البندقية (أ ف ب)

وجّهت إلى الممثّل الأميركي، فينس فون، تهمة القيادة بحالة سكر ورفض الامتثال للتوجيهات خلال عملية تدقيق مرورية في إحدى ضواحي لوس أنجليس، على ما كشفت أجهزة المدّعي العام في منطقة لوس أنجليس.

وأوقف فون البالغ من العمر 48 عامًا عند حاجز مروري لقياس نسبة الكحول في الدمّ في 10 يونيو بعيد منتصف الليل، قرب مانهاتن بيتش، لكنه رفض النزول من سيارته بالرغم من الطلبات المتكررة الصادرة عن عناصر الشرطة الذين أوقفوه في نهاية المطاف.

وبيّنت التحليلات أنه كان في حالة سكر وقت وقوع الأحداث وسيلاحق بهذه التهمة، فضلًا عن رفض الانصياع للأوامر، و تفرض عليه في حال إدانته عقوبة سجن مدّتها القصوى 360 يومًا، وفق ما كشفت أجهزة المدّعي العام، وسيتمّ إبلاغه رسميًا بالتهم المنسوبة إليه في 10 سبتمبر.

وشارك الممثّل في ذاك الأسبوع بتقديم فيلم «دراغد أكروس كونكريت» في مهرجان البندقية السينمائي.