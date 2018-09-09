ملابس ارتدتها أريثا فرانكلين تعرض للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 سبتمبر 2018, 12:09 مساء
بيل كلينتون مقلدا أريثا فرانكلين الميدالية الوطنية للفنون، 29 سبتمبر 1999 (أ ف ب)

تعرض للبيع في مزاد تنظمه دار «جوليينز» حوالي 30 من الملابس والإكسسوارات التي ارتدتها ملكة السول أريثا فرانكلين، في التاسع من نوفمبر والعاشر منه.

ومن بين القطع المعروضة سترة ارتدتها في سبتمبر 1999 خلال حفل تقليدها ميدالية الفنون الوطنية من قبل الرئيس الأميركي في تلك الفترة بيل كلينتون. ويقدر سعر القطع بين 800 دولار وأربعة آلاف، وفق «فرانس برس».

ومن القطع اللافتة أيضًا سترة من الجينز قدمت إلى طاقم فيلم «ذي بلوز براذرز» الذي تؤدي فيه فرانكلين أغنية «ثينك».

وفي اتصال أجرته معها وكالة «فرانس برس»، رفضت الناطقة باسم الدار إعطاء المزيد من التفاصيل حول هوية مالكي هذه القطع.

وسيقام المزاد في مقهى «هارد روك كافيه» في نيويورك لكن يمكن للمزايدين المشاركة عبر الإنترنت أيضًا.

وتوفيت المغنية الشهيرة في 16 أغسطس جراء إصابتها بسرطان البنكرياس. وأقيم مأتم مهيب لها في 31 أغسطس في مدينة ديترويت استمر قرابة الثماني ساعات.

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