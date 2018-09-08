سكتة قلبية تنهي مسيرة بُرت رينولدز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 10:15 صباحا
صورة ملتقطة في 21 مارس 2018 في لوس أنجليس للممثّل الأميركي بُرت رينولدز (أ ف ب)

كشفت مصادر مقربة وفاة الممثّل الأميركي، بُرت رينولدز، الخميس عن 82 عامًا، وهو الذي سطع نجمه في هوليوود في السبعينات والثمانينات.

وصرّحت قريبته نانسي لي هيس في بيان: «بفؤاد محطّم ودّعت عمّي اليوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

واشتهر الممثّل المولود في العام 1936، خصوصا بدوره في «ديليفرنس» (1972) إلى جانب جون فويت، ومثّل أيضا مع مارك وولبرغ في «بوغي نايتس» (1997) لتوماس أندرسن.

وتوّلى الممثّل الأميركي أيضًا بطولة فيلم «سموكي أند ذي بانديت» الذي خرج إلى الصالات سنة 1977.

وتوفّي بُرت رينولدز في مستشفى في فلوريدا، وفق ما أفاد وكيل أعماله إيريك كريتزر موقع «هوليوود ريبورتر».

ووفاته ناجمة عن سكتة قلبية، بحسب ما أورد الموقع المتخصص في أخبار المشاهير. وأوضحت ابنة شقيقه «عانى مشاكل صحية لكنّ الأمر حدث بغتة».

بدأ رينولدز مسيرته التمثيلية في نهاية الخمسينات، وخاض أيضًا غمار الإخراج وفي رصيده عدّة أفلام أخرجها في السبعينات والثمانينات.

ورشّح في العام 1998 لأوسكار أفضل ممثّل في دور ثانوي عن أدائه دور منتج أفلام إباحية في فيلم «بوغي نايتس» الطويل.

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