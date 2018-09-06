تكريم كاثلين كنيدي‭‬ وسيسيلي تايسون عن مجمل أعمالهما

كاثلين كنيدي منتجة أفلام حرب النجوم (أرشيفية:انترنت)

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية تكريم كاثلين كنيدي منتجة سلسلة أفلام «حرب النجوم» (ستار وورز) والممثلة المخضرمة سيسيلي تايسون هذا العام، تقديرًا لمجمل أعمالهما في صناعة السينما.

وستصبح كنيدي، التي ستكرم مع زوجها المنتج فرانك مارشال، أول امرأة تحصل على جائزة «إرفينغ جي. ثالبرغ» التذكارية التي تمنح لمنتجي الأفلام سنويًا عن مجمل أعمالهم، وفقًا لوكالة رويترز.

وأسست كنيدي ومارشال شركة «أمبلين إنترتينمنت» مع المخرج ستيفن سبيلبرغ في العام 1981 وأنتجت أفلامًا ناجحة تحولت إلى كلاسيكيات مثل «إي تي» و«ريدرز أوف ذا لوست آرك» وغيرها.

وفي العام 2012 أصبحت كنيدي رئيسة شركة لوكاس فيلم، وأعادت الحياة لسلسلة أفلام «حرب النجوم وأنتجت الأفلام الجديدة في السلسلة مثل حرب النجوم: القوة تستيقظ»، و«حرب النجوم: الجيداي الأخير».

أما تايسون (93 عامًا) المولودة في نيويورك فهي واحدة من أهم الممثلات الأميركيات من أصل أفريقي وظهرت في أفلام ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية، وشاركت في الآونة الأخيرة في أفلام مثل «مذكرة امرأة سوداء مجنونة»، وستحصل تايسون على جائزة الأوسكار عن مجمل أعمالها.

وقالت الأكاديمية التي تمنح جوائز الأوسكار في بيان إن الجوائز التذكارية ستقدم في حفل في لوس أنجليس في نوفمبر المقبل.