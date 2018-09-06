تاناروت تعرض الفيلم الروسي «الرهائن» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 03:00 مساء
تاناروت تعرض الفيلم الروسي «الرهائن» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلم الدراما الروسي «Hostages» أو «الرهائن»، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ريزو غيغينيشفيلي بالمشاركة مع لاشا بوغادزي وبطولة جيجا داتياشفيلي، جيورجي غردليدزي، تينا دلاكشفيلي، إيراكلي كفيريكادزه.

تدور قصة الفيلم في جورجيا السوفياتية العام 1983، حيث تجري تحضيرات زواج نيكا وآنا على قدمٍ وساق؛ بالنسبة للعروسين وأصدقائهما، تعتبر الاحتفالات في الحقيقة ما هي إلا جزءًا من خطة إلهاء، في الوقت الذي يخططون به للهروب من الاتحاد السوفياتي لاكتشاف العالم الحُر والهرب من فلسفة آبائهم الخانقة للعالم. 

في اليوم التالي للزفاف، يقرر نيكا وآنا المضي قُدمًا في تنفيذ خطتهما المحفوفة بالمخاطر والتي تتضمن خطف طائرة محلية متجهة من تبليسي إلى باتومي وإجبارها على الهبوط في تركيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئاسي: السراج يتولى مهام واختصاصات وزير الدفاع
ليبيا
صحف إنجليزية: صلاح انتصر في صراعه مع اتحاد الكرة المصري
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تحذر: أسابيع قليلة تفصل غزة عن انهيار كارثي في الخدمات
عربى
البعثة الأممية تنشر «اتفاق الزاوية».. 7 بنود مُلزمة لأطراف النزاع
ليبيا
الرباعي الغربي يجدد دعمه السرّاج ويدعو إلى تقدم في العملية السياسية
ليبيا
السعودية تستهدف الحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارًا للبرميل
اقتصاد
إردوغان: الهجوم على إدلب سيكون مجزرة خطيرة
عربى
صحف عربية: هل تفضي الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس إلى إجراء انتخابات قبل ...
ليبيا
السيسي يبحث مع سيالة مساعي توحيد الجيش الليبي وتطوير العلاقات الثنائية
ليبيا
غسان سلامة: هذا هو الهدف من اجتماع الزاوية حول اشتباكات طرابلس
ليبيا
61 قتيلاً و159 جريحًا و12 مفقودًا جراء اشتباكات طرابلس
ليبيا
سيناتورة إيطالية: اشتباكات طرابلس تقوض التوازن السياسي والمؤسساتي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فتح مقهى لفهم الزواحف بشكل أفضل بكمبوديا