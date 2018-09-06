تاناروت تعرض الفيلم الروسي «الرهائن» في بنغازي

تاناروت تعرض الفيلم الروسي «الرهائن» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلم الدراما الروسي «Hostages» أو «الرهائن»، من إنتاج العام 2017، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ريزو غيغينيشفيلي بالمشاركة مع لاشا بوغادزي وبطولة جيجا داتياشفيلي، جيورجي غردليدزي، تينا دلاكشفيلي، إيراكلي كفيريكادزه.

تدور قصة الفيلم في جورجيا السوفياتية العام 1983، حيث تجري تحضيرات زواج نيكا وآنا على قدمٍ وساق؛ بالنسبة للعروسين وأصدقائهما، تعتبر الاحتفالات في الحقيقة ما هي إلا جزءًا من خطة إلهاء، في الوقت الذي يخططون به للهروب من الاتحاد السوفياتي لاكتشاف العالم الحُر والهرب من فلسفة آبائهم الخانقة للعالم.

في اليوم التالي للزفاف، يقرر نيكا وآنا المضي قُدمًا في تنفيذ خطتهما المحفوفة بالمخاطر والتي تتضمن خطف طائرة محلية متجهة من تبليسي إلى باتومي وإجبارها على الهبوط في تركيا.