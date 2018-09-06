مكتبة تستخدم الإنجليزية للترويج للسلام بمدينة عراقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 02:13 مساء
مكتبة تستخدم الإنجليزية للترويج للسلام بمدينة عراقية (أرشيفية:انترنت)

الجميع محل ترحيب لحضور مناقشات ودروس مجانية باللغة الإنجليزية في مكتبة سامي سليمان بشرط واحد، الابتعاد عن السياسة والدين وعدم الحديث بلغتهم الأساسية.

تقع مكتبة «الطريق» في مدينة كركوك بشمال العراق والتي عانت طويلًا من توترات قومية وطائفية وضعت العرب في مواجهة الأكراد والتركمان والسنة في مواجهة الشيعة، وفقًا لوكالة رويترز.

قال سليمان، وهو كردي، إن الهدف من المناقشات والدروس التي تستمر ثلاث ساعات الجمعة هو الترويج للسلام والوئام بين مختلف الجماعات العرقية والدينية التي تعيش في منطقة كركوك المنتجة للنفط.

وتابع «الهدف الأساسي من هذا التجمع أن نجمع القدر الممكن من الناس من كل القوميات والأطياف الموجودة في داخل كركوك ونبعدهم عن السياسة التى أصبحت ثقافة رائجة في كل مكان».

وقال إن الحديث عن القضايا السياسية والدينية غير مسموح، وأضاف أن هذا الشرط أساسي في مدينة أصبح حتى الأطفال فيها في الأزقة يتحدثون في السياسة.

وكان كثير من الأكراد العراقيين يعتبرون كركوك عاصمة مستقبلية لدولة كردية مستقلة ولكن هذه الآمال تلاشت في أكتوبر تشرين الأول عندما استعادت قوات الحكومة العراقية السيطرة على المدينة في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط العراقية يمثل الأكراد السنة أكبر طائفة في كركوك، المدينة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، يليهم التركمان السنة والشيعة والعرب السنة والمسيحون السريان.

وقال سليمان إن استخدام اللغة الإنجليزية كلغة محايدة  أمر حيوي لمشروعه الذي يدعمه فيه عدد من المتطوعين الشبان من مختلف الطوائف العرقية والدينية في كركوك.

 

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