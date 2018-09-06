إقصاء ممثلة متهمة بالاعتداء الجنسي من «إكس فاكتور»

الممثلة والمخرجة الإيطالية آزيا أرجنتو في كان السينمائي، 19مايو 2018 (أ ف ب)

استُبعدت الممثلة الإيطالية آزيا أرجنتو إحدى أبرز النساء اللواتي يتهمن المنتج هارفي واينستين بالتحرش، والتي تواجه بدورها اتهامًا بالاعتداء الجنسي على الممثل الشاب جيمي بينيت، الأربعاء من لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية «إكس فاكتور» بنسخته الإيطالية.

وأعلن منتجو البرنامج في بيان عشية إطلاق موسمه الثاني عشر «قرار صادر بالتوافق بين آزيا أرجنتو وسكاي إيطاليا وفريمنتل ميديا، وهو يقضي بوقف التعاون مع الفنانة في متابعة المتبارين»، وفق «فرانس برس».

وتظهر آزيا أرجنتو في الحلقات الأولى المصورة سابقًا لهذا الموسم في مرحلة اختيار المتسابقين، لكنها لن تشارك في المراحل الإقصائية اللاحقة كي لا تتسبب بـ«تشتيت انتباه» الجمهور.

وفي أغسطس، كشفت «نيويورك تايمز» أن الممثلة الإيطالية البالغة 42 عامًا وهي من أبرز الناشطات في حركة «#أنا_أيضًا» المناهضة للتحرش الجنسي، متهمة بالاعتداء الجنسي من قبل جيمي بينيت.

وذكرت الجريدة الأميركية أن الممثلة دفعت لبينيت مبلغ 380 ألف دولار لشراء صمته عن الاعتداء الجنسي المفترض عليه داخل غرفة فندق في كاليفورنيا العام 2013 حين كان في سن السابعة عشرة.

وتنفي أرجنتو أي علاقة جنسية مع الشاب البالغ حاليًا 22 عامًا، مؤكدة أنها دفعت له المال لمساعدته في الخروج من ضيق مالي كان يعانيه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، أوقفت أرجنتو دفع المبلغ المتوافق عليه وهي تعتزم الطعن بالاتفاق أمام القضاء.

واتسمت علاقة هذه الممثلة وهي ابنة المخرج الإيطالي داريو أرجنتو مع الصحافة الإيطالية بالتوتر في مراحل كثيرة بسبب أسلوبها المباشر الذي لا يروق للبعض.

وأعلنت العام الماضي عزمها الابتعاد قليلاً عن بلدها بسبب «مناخ التوتر الذي يسود» إيطاليا حيث لم تلق حركة «#أنا_أيضًا» صدى كبيرًا.