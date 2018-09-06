أوسكار فخري لمؤلف موسيقى «ميشن إمباسبل»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 12:07 مساء
المؤلف الموسيقي الأرجنتيني في صورة ملتقطة في باريس (أ ف ب)

أعلنت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها أنها ستمنح المؤلف الموسيقي الأرجنتيني لالو شيفرين صاحب الموسيقى الشهيرة المرافقة لـ«ميشن إمباسبل» جائزة أوسكار فخرية خلال مراسم تقام في نوفمبر في لوس انجليس.

وألف لالو شيفرين (86 عامًا) موسيقى أكثر من مئة فيلم، وترعرع في الأرجنتين لكنه درس الموسيقى الكلاسيكية والجاز في فرنسا قبل أن يعود إلى بوينوس آيرس للعمل في مجال السينما في الخمسينات، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وألف موسيقى فيلم «بوليت» و«ديرتي هاري»، لكنه اشتهر بالمقطوعة التي ألفها لمسلسل «ميشن إمباسبل»، والتي اعتمدت أيضًا في الأفلام السينمائية المقتبسة عن العمل التلفزيوني.

ورشح شيفرين ست مرات للفوز بجائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية بين عامي 1967 و1983 من دون أن يفوز بها، وسيتسلم جائزته الفخرية خلال حفل غوفرن أواردز في 18 نوفمبر.

وستكرم أكاديمية الأوسكار خلال الحفل أيضًا الممثلة السوداء سيسيلي تايسن (93 عامًا) التي برزت في برودواي ومثلت أدوارًا ثانوية كثيرة في التلفزيون والسينما، وسيحصل المنتجان فرانك مارشل وكاثلين كينيدي رفاق درب ستيفن سبيلبرغ على جائزة «ثالبرغ أوارد».

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