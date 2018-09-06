انطلاق النسخة الثانية من مهرجان «أوبرا عمَّان» بالأردن

من فعاليات مهرجان «أوبرا عمان» (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان «أوبرا عمان» المقام تحت رعاية الأميرة منى الحسين، حيث استضاف المسرح الروماني عرض أوبرا «لابوهيم» الذي قدمت فيه السوبرانو الأردنية زينة برهوم دور البطولة، وحضر افتتاح المهرجان عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم السادة ممثلو مؤسسة «عبدالحميد شومان» الراعي الثقافي للمهرجان، أمين مدينة عمَّان السابق عقل بلتاجي، ومدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي، بالإضافة إلى السفيرة اللبنانية في عمّان، سفراء بنما وفرنسا وإيطاليا.

كما حضر المديرالسابق للمعهد الموسيقي كفاح فاخوري، ومستشار الملك السفير السابق الدكتور فاروق قصراوي، وعدد كبير من رجال الأعمال منهم واصف الجبشه ومازن الدجاني وفؤاد بجالي من «ناشونال إكسبرس»، وهاشم أبو سمرة والدوق ممدوح بشارات.

المهرجان الأول من نوعه في العالم العربي قدم عرضًا متكاملاً لأوبرا «لابوهيم»، ولعبت السوبرانو زينة برهوم دورالبطولة بشخصية ميمي، بالاشتراك مع ماكس خوتا في شخصية الشاعر ردولفو، ورافقهم الأداء الغنائي لمغنيين رئيسيين من إيطاليا وجورجيا مصحوبًا بعزف أوركسترا «سيشوان الفيلهارمونية» بقيادة لورينزو تازييري المدير الفني للمهرجان، بينما تألف الكورس من جوقة أطفال ناي وكورال مدرسة «ريبتون» الإنجليزية الذي افتتح العرض. وأخرج الأوبرا المقدوني ديان بروشيف.

وتسعى زينة برهوم من خلال تأسيس مهرجان «أوبرا عمَّان» إلى تنمية بذور الثقافة الأوبرالية في الأردن والعالم العربي، كما تهدف إلى تشييد مؤسسة مخصصة لفن الأوبرا بالعاصمة الأردنية عمَّان، لتنضم إلى مثيلاتها في المجتمع العربي.

من فعاليات مهرجان «أوبرا عمان» (خاص لـ بوابة الوسط)