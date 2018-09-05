منطقة إندونيسية تمنع اختلاط الجنسين لتناول الطعام

رجال ونساء داخل مطعم في بيريوين بجزيرة سومطرة الإندونيسية، 5 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

حظرت إحدى مناطق مقاطعة أتشيه الإندونيسية اختلاط الرجال والنساء ممن لا تجمعهم روابط زواج أو قربى لتناول الطعام بهدف مساعدة النسوة على «التصرف على نحو أحسن»، بحسب ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء.

وأتشيه هي المقاطعة الوحيدة في إندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم لناحية التعداد السكاني، التي تطبق الشريعة الإسلامية. وتحظر هذه المقاطعة ألعاب الميسر والكحول والمثلية الجنسية، وفق «فرانس برس».

وبحسب القانون الجديد، بات يمنع على النساء في منطقة بيريوين في جزيرة سومطرة (غرب) تشارك مائدة الطعام مع رجل في المطاعم أو المقاهي إذا لم يكنّ بصحبة الزوج أو أحد المحارم.

كذلك أصبح ممنوعًا على زملاء العمل من الجنسين تشارك استراحات الطعام خلال الدوام.

وأوضح المسؤول المحلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية جفليوان، أن «الهدف هو صون كرامة النساء كي يشعرن براحة أكبر ويتصرفن على نحو أفضل ولا يقمن بأي عمل مخالف للشريعة».

كذلك ينص القانون الجديد الذي وقعه رئيس المنطقة في 5 أغسطس على منع تقديم الطعام والشراب للنساء في المطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة ليلاً في حال كن بمفردهن أو من دون عائلاتهن.

وسيكون أصحاب المطاعم مسؤولين عن تطبيق هذا القانون الذي لم ينص في المقابل على أي عقوبات في حق المخالفين.

وتطبق مدن عدة في مقاطعة أتشيه الإندونيسية قوانين متشددة في حق النساء. وحظرت باندا أتشيه عاصمة المقاطعة على النساء التوجه إلى المقاهي أو المدرجات الرياضية بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً.