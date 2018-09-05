تعرف على 5 مسلسلات جريمة تعرضها «نتفليكس»

مشهد من مسلسل the manhunt يعرض على Netflix (أرشيفية:انترنت)

أمام كم هائل من خيارات المشاهدة، نقدم لمحبي دراما الجريمة والغموض، خمسة خيارات من أهم مسلسلات الجريمة التي تم إنتاجها بين 2013 و 2018 تعرض على شبكة «نتفليكس».

Manhunt Unabomber

المسلسل من إنتاج العام 2017، بطولة كل من الممثل الأسترالي سام وورثينغتون، الذي اكتسب شهرته بعد دوره في الفيلم الشهير «أفاتار».

ينتمي المسلسل لفئة «الدراما والجريمة»، من تأليف أندرو سودروسكي، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم باول بيتاني وجيريمي بوب وكيشا كاسل هاغز، لين كولينز، إليزابيث ريزر.

تستند قصة المسلسل إلى أحداث حقيقة تدور في إطار من التشويق والإثارة، ونتابع من خلالها محاولات مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعقب أحد أخطر المجرمين في التاريخ الأميركي كان يعرف باسم «ينابومبر»، اشتهر بأسلوب قتله المعتمد بإرسال طرود بريدية متفجرة محلية التصنيع، استهدف بها مَن يقفون وراء صعود التكنولوجيا الحديثة، ليثبت زيف الحضارة الغربية ولفت الانتباه لحقيقة التكنولوجيا التي يبتكرها الإنسان.

ويعتمد مكتب التحقيقات على محقق خبير في تحليل الأنماط في الرسائل التي كان يرسلها المجرم للصحافة للإيقاع به.

Broadchurch

ثلاثة مواسم للمسلسل الذي تدور أحداثه في مدينة خيالية «برودتشيرتش» في بريطانيا، تحدث فيها جريمة قتل مروعة لطفل يبلغ 11 عامًا في موسمه الأول، ويصوِّر العمل عملية التحقيق وتأقلم العائلة مع الخبر وضغوط الصحافة التي تريد أن تكشف مزيدًا الجوانب الغامضة من الجريمة، وردود أفعال المدينة الصغيرة الهادئة التي لم ترَ من قبل جريمة مماثلة.

المسلسل يظهر بشكل مثير مدى تأثير الجريمة على المجتمع المحيط، خاصة إذا كان هذا المجمتع مرتبطًا بشكل وثيق، فالجميع مشتبه به.

المسلسل من إنتاج العام 2013 لموسمه الأول ، وعرض موسمه الأخير العام 2017، بطولة أوليفيا كولمان، الحائزة جائزة «بافتا»، ودايفيد تينانت الذي يعرفه متابعو الدراما البريطانية الشهيرة بشخصية «دكتور هو».

the fall

عرض مسلسل العام 2013، مكون من ثلاثة أجزاء عرض آخرها العام 2016، تدور أحداثه حول محاولة الشرطة البريطانية إلقاء القبض على قاتل متسلسل يستهدف نساء في أوائل الثلاثينات، يقتلهن في بيوتهن عن طريق الخنق المطول، كما لو أن الروح تنتزع من الجسد ببطء، ويجد النشوة في ألمهن، ثم يعري ضحيته ويغسلها وينظفها ويبدأ بالتقاط الصور لها في أوضاع مختلفة.

قام بأداء دور القاتل «بول سبكتر» الممثل الأيرلندي جيمي دورنان المعروف بشخصية كريستن غري في سلسلة الأفلام الشهيرة «fifty shades of gray».

The Alienist

المسلسل من إنتاج العام 2018، مبني على رواية تحمل ذات الاسم للكاتب كاليب كار، ويقوم ببطولة العمل لوك إيفانز ودانيال برول وداكوتا فانينغ، ويتكون من 8 حلقات، مدة عرضها 60 دقيقة.

تدور قصة المسلسل في إطار من الغموض داخل مدينة نيويورك نهاية القرن التاسع عشر، بعد حدوث جرائم قتل مروعة في المدينة، ينطلق الطبيب النفسي الدكتور لازلو كريزلر، الذي يلعب دوره دانييل برول، لحلِّ لغز هذه الجرائم والقبض على واحد من أوائل القتلة المتسلسلين في تاريخ نيويورك.

Mindhunter

المسلسل من إنتاج العام 2017، مقتبس من كتاب باسم «Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit» للمحقق جون دوغلاس، ومبني على أحداث واقعية.

تدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات في أواخر سنوات السبعينيات من القرن الماضي، حول قيام عميلين من مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي بتوسيع مهامهما في علم الجريمة من خلال التعمق في الجانب النفسي والسيكولوجي لمرتكبي الجرائم ومعرفة الحوافز التي تدفعهم للقيام بها، للمساعدة في فك حل الجرائم في المستقبل، ويسرد المسلسل مراحل الظهور الأول لمصطلح «قاتل متسلسل» في عالم الجريمة.

تعرف على 5 مسلسلات جريمة تعرضها «نتفليكس» (أرشيفية:انترنت)