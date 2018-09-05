العثور على أشهر حذاء في تاريخ السينما العالمية

حذاء من بين أربعة أحذية انتعلتها جولي غارلاند في فيلم وزيرد أوف اوز (أ ف ب)

عثر على حذاء شهير استخدم في فيلم «وزيرد أوف أوز»، بعد 13 عامًا على سرقته من متحف في مينيسوتا في وسط الولايات المتحدة الغربي.

وانتعلت الحذاء النبيذي اللون في الفيلم العائد للعام 1939 دوروثي، التي أدت دورها جودي غارلاند، وهو على الأرجح أشهر حذاء في تاريخ السينما، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وأعلنت السلطات الأميركية أنها عثرت على الحذاء اللماع وهو من بين أربعة احذية مماثلة انتعلتها غارلاند في الفيلم الكلاسيكي بعد تحقيق أخير استمر سنة.

وكان الحذاء سرق تحت جنح الظلام في العام 2005 بعد كسر زجاج صندوق كان فيه في متحف جودي غارلاند في مسقط رأس الممثلة غراند رابيدز في مينيسوتا، ورصدت مكافأة قدرها مليون دولار لاستعادة الحذاء.

وامتنعت السلطات عن إعطاء الكثير من التفاصيل حول مصير الحذاء مكتفية بالقول للصحافيين إنها استردته وإن ثمة مشتبها فيهم عدة، وعرضت الحذاء الذي بدا في وضع جيد في علبة زجاجية.

وقالت ممثلة المتحف سو بلاجمان «إنه أمر لا يصدق، كنا نظن أننا لن نسترجعه أبدًا»، وحصلت الشرطة على مر السنين على معلومات كثيرة بشأن مكان وجود الحذاء وحققت بها جميعا من دون جدوى.

واستعاد التحقيق زخمه قبل عام عندما حصلت محاولة لابتزاز شركة التأمين المالكة للحذاء، وأدى في نهاية الى العثور على الحذاء.

وقال قائد الشرطة سكوت جونسون «إنه أكثر من مجرد حذاء، إنه رمز مستدام لقوة الإيمان»، وفي الفيلم تضرب دوروثي بكعب الحذاء على الارض ثلاث مرات لتحقيق أمنيتها بالعودة الى ديارها.