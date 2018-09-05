مغني «راديوهيد» يؤلف موسيقى تصويرية لفيلم رعب

المغني البريطاني توم يورك في مهرجان «البندقية» السينمائي، 1 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

أعلن توم يورك المغني البريطاني في فرقة «راديوهيد» الثلاثاء صدور أول موسيقى تصويرية يؤلفها لفيلم «سسبيريا» للولكا غوادانينو الذي عرض السبت في مهرجان «البندقية» السينمائي.

وقال يورك إنه سيطرح ألبوما منفردًا في 26 أكتوبر يضم 25 أغنية لمرافقة فيلم الرعب «سسبيريا» وهو من بطولة داكوتا جونسون، وفق «فرانس برس».

ونشر يورك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أغنية أولى بعنوان «سسبيريوم» مع عزف على البيانو يذكر بأنغام فرقة «راديوهيد». ويرافق لحن الأغنية مجريات الفيلم برمته.

وقال المغني إنه أعجب باستخدام التكرار في الموسيقى التصويرية للأفلام، مشددًا على أنه نوع من التنويم المغناطيسي.

وصدر ألبوم يورك المنفرد الأخير «توموروز مودرن بوكسيز» في العام 2014.