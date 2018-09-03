الصين ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 01:55 مساء
الصين ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

كشف وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي الأحد عن اختيار جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف الدورة الجديدة من المعرض الدولي للكتاب بالجزائر والتي تنطلق نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكتب ميهوبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر «تقرر أن تفتتح الطبعة 23 للمعرض الدولي للكتاب بالجزائر في 29 أكتوبر القادم إلى غاية 10 نوفمبر»، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضاف «ستكون جمهورية الصين الشعبية ضيف الشرف لهذا العام، تزامنا مع إحياء الذكرى 60 للعلاقات التاريخية بين الصين والجزائر».

وكانت الدورة السابقة من المعرض والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر استقبلت أكثر من 1.7 مليون زائر.

وانطلقت أولى دورات معرض الكتاب الدولي بالجزائر في 1995، ويحظى المعرض كل عام بمشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الرسمية والأكاديميات البحثية.

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