«كريزي ريتش إيشانز» بصدارة إيرادات السينما

«كريزي ريتش إيشانز» بصدارة إيرادات السينما (أرشيفية:انترنت)

احتفظ فيلم الكوميديا الرومانسية «كريزي ريتش إيشانز» بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي في عطلة نهاية الأسبوع محققًا 22 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميشيل يوه وكونستانس وو وأوكوافينا وهنري غولدنغ، واحتفظ أيضًا فيلم الإثارة والخيال العلمي «ذا مغ» بالمركز الثاني محققا عشرة ملايين دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

والفيلم بطولة جيسون ستاثام وبينغبينغ لي ورين ويلسون ومن إخراج جون تورتيلتاوب، وتقدم فيلم الحركة «ميشن إمبوسيبل: فول آوت» من المركز الرابع الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بعدما حقق إيرادات بلغت 6.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون ومن إخراج كريستوفر ماك كويري، وحل فيلم «أوبريشن فينال» الجديد في المركز الرابع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار، والفيلم بطولة أوسكار إيزاك وبن كينغسلي ونيك كرول، وجاء فيلم الإثارة «سيرشينغ» في المركز الخامس هذا الأسبوع محققًا 5.6 مليون دولار.