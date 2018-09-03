لوفر أبو ظبي يؤجل عرض لوحة «مخلص العالم»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 11:55 صباحا
لوحة سلفاتور موندي لليوناردو دا فينتشي (أ ف ب)

أرجأ متحف لوفر أبو ظبي إلى موعد لم يحدد، عرض لوحة «سلفاتور موندي» أو مخلّص العالم لدافينتشي الذي كان مقررا في 8 سبتمبر، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة، الإثنين.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر «سيكشف مزيد من التفاصيل لاحقًا»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ورسم ليوناردو دافينتشي هذه اللوحة التي تصوّر المسيح قرابة العام 1500 على ما يُرجّح، و بيعت بمبلغ قياسي قدره 450 مليون دولار في نوفمبر من العام 2017.

وما زالت هويّة مشتري اللوحة غير معلنة، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إنه الأمير بدر بن عبد الله، أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقالت إن الأمير بدر اشتراها لحساب وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

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